Spectacles, chants, théâtre : a cultura senza voce. Finu à quandu ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, devait faire des annonces ce mercredi en direction du monde culturel où les conséquences liées à l’épidémie sont là aussi catastrophiques. La filière entière est touchée, des organisateurs de spectacles aux intermittents en passant par les artistes en tout genre. Pour ce secteur, comme pour celui du tourisme, le confinement doit se prolonger au moins jusqu’à mi juillet pour les lieux de spectacles. On parle même d'une réouverture des salles a l'automne. Pour les propriétaires de ces lieux ou organisateurs de festivals en plein air c'est devenu un casse tête de tous les jours sur le plan financier.

GHITTARE TRALASCIATE

"Senza musica, senza sunnà ..." © Radio France - Jérôme Susini

« Eiu ghittara tralasciata, nant’à un muru appicata, oghje mi vogliu lagnà. E dumane chi ne serà, sola sola un possu stà, senza musica, senza sunà … senza sunà ». Prémonitoire cette chanson du groupe Diana di l’Alba. Une guitare aujourd’hui rangée dans son étui ou accrochée à un mur. En Corse, les artistes insulaires vivent eux aussi, difficilement, cette situation d'attente voire d'incertitude, d’autant que la saison estivale représente pour eux une grande partie de leur activité avec de nombreuses représentations et tournées artistiques à travers les villes et villages de l’île. Depuis un mois et demi, plus aucune production artistique et cela pourrait durer jusqu’à l’automne prochain. Pour Stéphane Casalta, auteur-compositeur, « il y a deux parties en question, la partie live et concerts, celle-ci est complètement en suspens, et la partie studio, celle-ci on peut la travailler, s’échanger des informations et continuer un peu les productions (…) en attendant des jours meilleurs, la 2ème partie prend un peu le relais pour moi ».

"Le contact avec le public me manque" Patrizia Gattaceca © Radio France

Pour ne pas perdre totalement le fil, à défaut de la voix et de la pratique d’un instrument, pour rester en contact également avec une partie du public, beaucoup d’artistes font des apparitions sur les réseaux sociaux, pour chanter en solo ou participer à des émissions ou des opérations de soutien même si ces « sorties » sur les petits écrans, ne remplacent pas la réalité du terrain. Patrizia Gattaceca, auteure-compositrice et interprète, se sent nettement frustrée : « c’est bien qu’il y ait ces autres moyens d’expression et heureusement, mais on n’est pas vraiment dans la communication comme moi je l’aime, au contact d’un public, de musiciens dans un studio, il va falloir se réinventer, peut être, mais j’ai surtout hâte que cela finisse ».

L’inquiétude et l’incertitude touche aussi les responsables de salles de spectacles ou de théâtre. Charles Zeni dirige le théâtre de Propriano. Spectacles vivants, expositions, conférences, c’est toute une programmation et des mois de préparation qui sont aujourd’hui compromis voire stoppés net : « Avec le printemps, on était en pleine période d’occupation pour les enfants avant les spectacles de l’été, et c’est triste de voir ce théâtre complètement vide ». Pour Charles Zeni, en attendant les annonces gouvernementales et l’évolution de l’épidémie, « il y aura sans doute des choix à faire. Notre métier est de programmer et la on a aucune perspective, aucune date, on ne peut rien faire ». Comme un signe, le premier évènement annulé par Charles Zeni dans son établissement, sitôt instauré le confinement par le Président de la République, a été la pièce de théâtre "Le temps qui reste" !

Baisser de rideau au théâtre de Pruprià

Et du temps, il en reste très peu aussi pour les organisateurs de Festival, nombreux dans l'île. Ceux du début d'été ont d'ores et déjà été annulés comme "Jazz in Aiacciu" qui ne résonnera pas dans la baie d''Ajaccio en juin. D'autres, positionnés un peu plus tard, attendent encore un peu mais plus les jours passent, plus le pessimisme gagne du terrain dans le concert des réactions et à aujourd’hui, tout un chacun s’accorde à reconnaître que la seule note musicale de l’été 2020 pourrait être celle … du silence.