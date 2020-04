Spered ar yezh: An Tad Yann Guenegan, Beleg ha soner. Le père Guenegan, prêtre et sonneur.

Le père Guenegan est à l'initiative de la création de 3 bagad du sud finistère, ceux de Pouldergat, Combrit et Plomodiern. Ganet eo Jean Guenegan e kleder ha belegaet eo bet d'an oad da bemp ploaz war'n ugent. Goude an eil brezel bed eo e soñjas ddezhañ vefe brav sevel bagadoù war ar parrezhiou bihan war ar maez lec'h oa bet anveet vel beleg. E Ploudregad eo e lakaas sevel an hini kentañ, Bagad Glaziked Pouldregad .

Site du bagad Glaziked Pouldergat

Spered ar yezh, Jean guenegan 1 Copier

Goudeze ez eas An Tad Guenegan da Gombrid e bro ar bigoudenet, eno ivez e kavas tud yaouank awalac'h prest ha kontant da zeskiñ soniñ muzik Breizh, ha roiñ amzer da sevel ur bagad, hini Paotred intron Varia 'sklaerded.

Site du bagad de Combrit

Spered ar yezh, Jean guenegan 2 Copier

An trede bagad savet gant Jean Guenegan oa Hini Eostiged ar Menez-Hom e parrez Ploudiern, un bagad hag a gendalc'h da vont hirio evel ar re all. An Tad Guenegan a gont an istor mañ, ha fellet rae dezhañ lavar e soñj ivez diwar benn ar bagadou ha sevenadur Breizh hirio.

Site du bagad Esotiged ar Mené

Spered ar yezh, Jean guenegan 3 Copier