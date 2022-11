Star Academy : Enola, qui a appris le chant à Landiras, échoue aux portes de la victoire

"And the winner is ...". À Landiras, on espérait entendre son nom prononcé par le chanteur Robbie Williams, parrain de la promotion 2022 de la Star Academy, ce 26 novembre sur TF1. Mais Enola, candidate qui a grandi et appris le chant dans la commune girondine lorsqu'elle était adolescente, a finalement échoué aux portes de la victoire lors de la finale. Après avoir obtenu l'une des deux places en "super finale", elle a terminé deuxième de la compétition.

C'est donc finalement Anisha qui l'a emporté face à Enola, mais aussi face à Louis et Léa. La finale de la Star Academy 2022 a été diffusée ce samedi sur TF1 à 22h.