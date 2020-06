Steff Tej en concert pour La Nouvelle Scène Aquitaine Live

Voilà plus de 30 ans que Steff Tej nous offre sa musique, son reggae à la française ! Après quelques 2000 concerts à travers le monde, les styles rock, ska et dub de Steff Tej résonnent dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine ce mercredi 3 juin.