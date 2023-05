Stephan Eicher, invité exceptionnel de France Bleu Provence pour son concert inédit au Théâtre Antique d'Arles

Stephan Eicher est en concert à Arles, le vendredi 12 mai à 21h au Théâtre Antique, dans le cadre de la 1ère édition du Festival du dessin . Un évènement France Bleu Provence !

Un spectacle inédit

Stephan Eicher, dans la BO de nos vies, c'est Déjeuner en Paix, Pas d'Ami Comme toi ! Suite à la sortie de “Ode”, son nouvel album disponible depuis le 28 octobre 2022, cet amoureux de la scène a repris la route des salles et festivals avec « Et Voilà ! » , un spectacle inédit dans lequel il réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres, accompagné de musiciens aux nombreux talents - Noemie Von Felten à la harpe, Simon Gerber à la basse et Reyn Ouwehand au piano - et d’instruments automates. A voir dans l'écrin du Théâtre Antique d'Arles vendredi 12 mai 2023 !

Un artiste complet

Suisse, né à Münchenbuchsee un 17 août, Stephan Eicher se produit d’abord en Allemagne avec le groupe Grauzone et connaît son premier succès en France avec Combien de temps, titre de son quatrième album studio Silence – plutôt fracassant en l’occurrence. Puis c’est la rencontre avec le romancier Philippe Djian qui a écrit les textes en français de Stephan Eicher à partir de l’album My Place en 1989. Dont le tube Déjeuner en paix.

Dès lors le succès ne se dément pas, surtout sur scène où Stephan Eicher livre des véritables spectacles mille fois réinventés. En tout ce sera seize albums en quarante ans de carrière, dont le dernier, Homeless Songs, est un carton public et critique. Cette fois, sur scène, un quintet de musiciens, la nouveauté et la découverte, toujours.

En octobre 2022, sort Ode, son nouvel album. L’occasion pour Stephan de reprendre la route et de proposer un spectacle inédit.

Stephan Eicher - Ne me dites pas non (clip officiel)

Les mots de Stephan Eicher

" Quand tout s’est arrêté en mars 2020, ma tournée de l’époque, Homeless Songs, s’est interrompue au milieu des dates prévues, entre surprise, incrédulité et peur, coincée quelque part dans le présent constant et figé.

L’antidote a été la création du Radeau des inutiles, un théâtre itinérant qui proposait des concerts en plein air, masqués, dans des lieux insolites d’une beauté incroyable. Il réunissait mon groupe, mon équipe technique, et nous a permis de prolonger notre geste artistique, de ne pas perdre notre passion pour le jeu, de préserver la valeur du tissu social qu’est un concert et m’a permis accessoirement de conserver… ma santé mentale.

Ce radeau est arrivé au port à l’automne 2022. Les planches de bois, piétinées plus de 90 fois, sont en train d’être transformées en guitares électriques… toujours dans cette idée de transformation qui m’anime.

Cette aventure, pendant les longues heures où nous étions en train de la préparer à la table, a aussi été l’occasion d’une découverte : la table justement était l’élément représentant le mieux l’interaction humaine.

Quatre pieds, une planche, une paire de chaises… et le plus simple de tous les théâtres prend vie. C’est le lieu des repas entre amis, en famille, un lieu d’échange, de conversation et de son corollaire, le confit. Le lieu des discussions futiles ou des décisions profondes. Nous nous « appuyons » sur elle pendant que nous travaillons, pensons, parlons ou que nous l’utilisons comme support comme ce sera le cas sur ce spectacle.

Et si l’espace autour de cette table musicale crée une vie propre, une illusion, si soudain l’impossible se produit, ne serait-ce pas le moyen de rapprocher une performance musicale en forme de concert rock du lieu magique qu’est la salle de spectacle ?

Dans ce petit théâtre des illusions, les instruments, une harpe, une trompette jouant toute seule, comme par magie, des verres à moitié vides qui deviennent xylophone, puis Celeste Automaton... et une table qui devient boîte à musique surdimensionnée.

On essayera d’y interpréter l’album actuel, les classiques et quelques chansons oubliées dans les tiroirs d’une armoire à double fond, et de les transformer dans ce nouveau contexte.

« Et Voilà ! » s’exclame l’acrobate tombé et remonté sur la corde dans l’arène du théâtre."