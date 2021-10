Sting : "En France, j’aime marcher seul, sans gardes du corps"

Pour afficher ce contenu dailymotion, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience . Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Il dit vouloir vivre "une vie de citoyen comme tout le monde" et applique ce souhait à la lettre. Quand il séjourne en France par exemple, le chanteur Sting se balade dans les rues, sans garde rapprochée ni entourage particulier.

Avis aux fans du célèbre chanteur britannique Sting ! L’artiste et musicien a déclaré à France Bleu adorer marcher seul, sans entourage, sans gardes du corps et sans être obligé de se grimer pour passer incognito.

Ce matin, j'ai descendu les Champs-Élysées et j'ai repris l'avenue du Faubourg Saint-Honoré et le parc Monceau. [Sting, le 18 septembre 2021]

Une petite balade durant laquelle Sting a pu rencontrer des Français se promenant également. Leur réaction en le voyant ? "Ils me disent seulement ‘Bonjour Sting’, sans être hystériques". Cela semble être une habitude quand l’ancien bassiste du groupe The Police séjourne en France, et cela lui plait beaucoup.

Une histoire d’amour avec la France

Sting connaît bien l’Hexagone. Son premier concert entre nos frontières remonte au temps de The Police : "C’était à Mont-de-Marsan en 1978 ou 1977." Depuis, il a eu l’occasion de jouer dans de nombreuses salles parisiennes et dans les amphithéâtres romains qu’il affectionne particulièrement. Un de ses fils a même poussé son 1er cri en France, à Clamart, en région parisienne.

Sting au Panthéon

Preuve que cette histoire d’amour perdure, Sting donnera un concert exceptionnel ce mercredi 6 octobre dans la capitale. Le chanteur se produira au Panthéon, dans l’enceinte même du temple où reposent nos personnages illustres. Un concert exceptionnel avec France Bleu et à l’occasion des 50 ans de la radio FIP.

Le public pourra découvrir en live les grands tubes de l’auteur-compositeur-interprète anglais, ainsi que quelques titres de son nouvel album, The Bridge, dont la sortie est prévue le 19 novembre prochain. Le 1er single "If It’s Love" est déjà disponible et dans la playlist France Bleu.