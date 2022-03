Stromae vous fait découvrir « Multitude », son nouvel album

Après avoir dévoilé les chansons « Santé » et « L'enfer », le chanteur belge Stromae sort ce vendredi 4 mars son troisième album studio. Annoncé bien avant sa sortie comme le disque francophone le plus attendu de l’année, Multitude aborde les problématiques de notre époque sur des rythmes venus des quatre coins du monde. Parler de sujets graves sur des musiques dansantes, c’est la recette qui a fait le succès de Stromae, en témoignent ses précédents tubes « Papaoutai », « Alors on danse » ou « Tous les mêmes ». Avec ce nouvel opus, Paul Van Haver, continue sur la même lancée en se glissant dans la peau de personnages multiples.

Le chanteur est également très attendu sur scène. Le premier concert qu’il a donné à Paris, après sept ans d’absence sur scène, a affiché complet en quelques minutes. C’était le 24 février dernier à l’Accor Arena. Avec une grande émotion, Stromae s’est produit devant 9 000 personnes pour leur offrir un spectacle d’une heure enchaînant ses tubes et quelques-uns des titres présents sur son nouvel album. Pour ceux qui n’ont pas pu assister à ce moment privilégié, le chanteur sera à l’affiche de nombreux festivals cet été, avant d’entamer une grande tournée à travers toute la France en 2023.

Une journée spéciale sur France Bleu

Pour fêter la sortie de Multitude, France Bleu a tendu le micro à Stromae pour qu’il présente lui-même cinq de ses nouvelles chansons : « Fils de joie », « Solassitude », « Pas vraiment », « Riez » et « Déclaration ». Tout au long de la journée du lundi 7 mars, il dévoile leurs secrets de fabrication, il parle de ses inspirations et il se confie à propos des messages qu’il a souhaité faire passer.

Des albums sont également à gagner. Restez bien à l’écoute de votre France Bleu !