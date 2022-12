Suivez en direct la cérémonie de remise des Grands Prix Sacem 2022

Les Grands Prix SACEM 2022 qui récompensent artistes confirmés et révélations sont remis ce mardi 13 décembre lors d'une grande soirée hommage au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct sur les sites de France Bleu et de la SACEM

Cette soirée est présentée par Emilie Mazoyer, que vous écoutez du lundi au vendredi sur France Bleu dans Décibels, l'émission d'actualité de toutes les musiques. Elle va être rythmée par des sessions live prestigieuses et des vidéos en immersion au plus près des artistes primés. ⓘ Publicité Les meilleurs moments de cette soirée seront également à réécouter dans une émission spéciale Grands Prix 2022 de l’émission Décibels samedi 17 décembre de 19h à 20h. Palmarès des Grands Prix SACEM 2022 Grand Prix de la chanson française (créateur-interprète) Clara Luciani

