Supamoon, de la fusion électronique et orchestrale

Beaucoup de sensibilité dans ces notes qui évoluent à la lumière mystérieuse de la lune. Et pour les influences ont est entre Pink Floyd et Björk en passant par Radiohead. Claudia, Sylvain et Pascal un trio créatif et surprenant.

C'est un groupe du Pays Catalan soutenu par Elmediator la salle des musiques actuelles du Théâtre de l'Archipel de Perpignan. Un mini-album qui est sorti début mars et des démarches originales comme l'idée d'habiller cette musique d'instruments classiques.

Une expérience orchestrale avec choristes

Quand la douceur d'une voix se mélange à la force d'un orchestre avec cordes, sections de cuivres, saxophones, percussions, le résultat est tout en finesse et en puissance. Plus de trente musiciens pour une « live session » enregistrée l'année dernière dans la salle de spectacle Elmediator à Perpignan avec les arrangements et sous la direction artistique d'Alexandre Augé du Conservatoire Montserrat Caballé de Perpignan.

Dans l'actualité de Supamoon la sortie de « wolf » le résultat de cette expérience humaine, sensorielle et musicale. En cette période compliquée pour l'univers de la musique, on se réchauffe les cœurs avec cette prestation remplie d'éclats et le symbole du loup, entre tendresse de la rêverie et contraste de la face sombre que peut revêtir aussi l'être humain.

Une fusion musicale

Difficile de définir le style Supamoon. Une musique assurément hybride, un métissage entre univers électronique, urbain et les sonorités du monde avec la voix surprenante et apaisante de Claudia.

[Claudia] On appelle ça du R'n'B alternatif, on ne l'a pas inventé, on tient à le préciser, c'est un terme qui est de plus en plus employé, un peu partout dans le monde, et pour nous ça rassemblait à tout un tas de genres musicaux qu'on aime beaucoup et dans lesquels on se retrouve aussi individuellement dans le groupe .

Claudia, Pascal et Sylvain

Claudia Da Silva Alho est chanteuse, Sylvain Guerrier batteur et Pascal Mestres aux claviers. Trois personnages aussi différents que complémentaires, pour un projet musical ambitieux et d'envergure nationale.

Pascal est pianiste classique à l'origine passionné par l'univers des orgues. Claudia a été repéré artistiquement alors qu'elle s'exprimait sur son tremplin de prédilection, la scène. Sylvain est finalement venu pour apporter sa rythmique après Arnaud et Laurent.

La Lune en toile de fond

Cet astre légendaire et mystérieux a toujours fasciné les humains. On lui doit les marées on y voit en l'observant bien comme le symbole d'un visage, on lui prête souvent une influence importante, positive ou moins, n'est-elle pas aussi celle qui dans les contes stimule les loups-garous. Mais c'est aussi elle qui de sa brillance nocturne guide, fascine, hypnotise presque et nous fait rêver à travers ses magnifiques croissants. La Lune est particulière, c'est le satellite naturel de la Terre, elle paraît si proche mais n'oublions pas qu'il a fallu dans les 73 heures à savoir un tout petit peu plus de 3 jours à l'équipe de Neil Armstrong pour la rejoindre. Une super lune, c'est quand la lune est pleine et que la distance entre elle et nous est la plus petite, elle paraît alors très grosse et bien plus impressionnante. Alors pourquoi le symbole de la « super lune » pour Supamoon ?

[Claudia] C'est le pur hasard, on s'était concerté à l'époque au tout début du projet il y a 5 ans avec les garçons, pour trouver un nom, donc on s'envoyait des mails régulièrement et il y a plein de noms qui sont passés et il se trouve que c'est Pascal qui est réellement à l'origine de ça, parce qu'à l'époque il y avait partout aux infos une super lune, tout le monde en parlait, partout et il nous a proposé Super Moon et j'ai proposé, vas-y on le ricanise on appelle ça Supamoon et ils ont fait ouais ouais vas-y ok du coup c'est resté comme ça .

Une « Supamoon » francophone également

De nombreuses formations des Pyrénées-Orientales chantent en anglais, peu en catalan alors que d'autres choisissent principalement le français. Mais la principale langue Nord-Américaine reste très prisée même si certains groupes optent pour des textes francophones aussi. C'est le cas pour bESS dans le domaine de la pop, ici en Pays Catalan et c'est une expérience que tente aussi Supamoon.

[Claudia] Je me suis enfin lancée enfin du moins c'est un essai pour moi avec le morceau Mintaka, qui est si je ne trompes pas l'avant dernier morceau du CD, l'EP (mini album) qui est sorti le 6 mars donc voilà on est très content et je préfère laisser aux gens l'opportunité d'écouter le track (la piste musicale) et de venir nous dire ce qu'ils en pensent quoi. Je ne sais pas si c'est plus compliqué, pour moi c'est uniquement une question de goût et d'habitude, c'est à dire que je compose depuis une dizaine d'année, enfin j'ai commencé vraiment à écrire mes premières chansons, j'étais au collège, c'était piano-voix, c'était rigolo et dès le début j'ai commencé réellement à écrire en anglais, au début je traduisais beaucoup, et de plus en plus j'essaye de réellement écrire directement one shot (d'un seul coup), c'est vraiment une question de goût pour moi.

Un mini-album et une pochette vraiment originale

Dans un monde numérique, de plus en plus dématérialisé, le compact disc, le CD que certains appellent encore le disque laser, a, de moins en moins sa place. Aujourd'hui on peut télécharger légalement un album en payant pour que les artistes soient rétribués pour leur travail. Il y a le streaming aussi sur des plate-formes spécialisées, on écoute des chansons à la radio parfois en digital aussi et il y a comme un retour des disques vinyles qui étaient aussi réputés pour leurs pochettes très travaillées. Celle du CD de Supamoon, elle n'est pas vraiment comme les autres.

[Sylvain] C'est Claudia Comelade qui a fait cette pochette donc oui effectivement c'est une broderie, qu'elle a faite, on a l'objet nous original en notre possession et on a fait une photo après en qualité HD en gros pour rendre ce résultat-là. Après elle a retravaillé aussi par dessus, sur l'ordi quoi.

Le métier, l'avenir le questionnement

Après cette crise sans précédent, les gens de la musique sont en souffrances. Radio France soutient la scène française avec sur France Bleu notamment ce rendez-vous quotidien à 20h « La Nouvelle Scène France Bleu » qui propose aussi sa playlist. Et certains artistes professionnels et techniciens, sont intermittents du spectacle, ils doivent travailler 507 heures sur une année pour pouvoir être indemnisés lorsqu'ils ne sont pas sous contrat. Suite à la crise du coronavirus, une « année blanche » a été décidée ce qui correspond à la prolongation de leur droits jusqu'en août 2021.

[Claudia] On espère réellement que l'on pourra remonter sur scène bientôt.