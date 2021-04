Super Shiva, l’évasion musicale

Retrouvez Émotions en scène sur France Bleu Mayenne pendant les vacances du lundi au vendredi à 8h20, 10h45 et 17h35 et le dimanche de 10h à 11h.

Super Shiva est un groupe lavallois à l’univers musical singulier

Un mélange de rock progressif et de rythmes chauds dopés aux claviers vintage, à la percussion affolante et à la guitare aérienne. Un projet qui grandit depuis quatre ans.

Nous rencontrons les frères Dureau, Hugo au clavier et aux percussions et Valérian, à la guitare et à la composition au sortir d’un concert à huis clos au Théâtre des Ursulines pour Tranzistor ; le magazine de Mayenne Culture..

Avant la un prochain EP à venir à une date indéterminée il est possible de voir Super Shiva sur le site de Tranzistor et de les écouter ici : https://supershiva\.bandcamp\.com/releases

Autres infos ici : https://www.facebook.com/super8shiva/