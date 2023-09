Surtout... Rêvez ! un conte musical "made in Berry" dans la Nouvelle Scène !

Une fois n'est pas coutume, dans la Nouvelle Scène cette semaine à 18h10 on met en avant un conte musical produit chez EPM, issu d'un projet de création collaborative avec les élèves de l'école Jean Moulin à Châteauroux ; un projet créé et conçu par Denis Reignoux, Arnaud Beaulieu et Syan... L'histoire d'un petit gars de la campagne qui rêve de ville et de musique, et il va en croiser du monde sur son chemin ! Syan est l'invité de Manuel Bonnefond...

Un conte musical édité chez EPM Musique pour petits et grands ! © Radio France - Manuel Bonnefond

Les 5 émissions sont déjà disponibles :

