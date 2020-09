Suzane est l'invitée de France Bleu Vaucluse pour fêter les 40 ans du réseau France Bleu

Cela fait 40 ans maintenant que nos 44 radios locales vous informent et vous divertissent chaque jour, au plus près des territoires et des humains qui les font vivre...

Cette avignonnaise a reçu la Victoire de La Musique dans la Catégorie « Révélation Scène « et a été l’artiste la plus programmé en festivals en 2019. Suzane représente déjà plus de quinze millions de streams, des concerts partout dans le monde, jusqu’au Japon et en Chine, des premières parties pour Feder ou -M- (plusieurs Zéniths et un AccorHotels Arena de Paris en point d’orgue…)

France Bleu Vaucluse est fière de recevoir Suzane pour fêter l'anniversaire du réseau France Bleu en sa présence, ce vendredi 25 septembre de 17h à 18h30.