Synapson en concert au Bikini ce samedi 26 octobre 2021

Douze ans après sa création, le groupe Synapson, est en tournée suite à la sortie de leur album Global music Volume 1.

Le groupe est en concert ce samedi soir, 26 octobre 2021 dans la salle du Bikini à Ramonville Saint-Agne (31).

synapson Live - Alexandre CRIQUIOCHE

Alexandre du groupe Synapson en interview pour France Bleu Occitanie Copier

Vous entendrez dans ce concert leurs nouvelles compositions comme cette chanson enregistrée avec Flavia Cuelho ...

Au programmes également des tubes plus anciens qui vont vous transporter dans l'univers musical du groupe qui vous fera bouger sans aucun doute comme par exemple cette chanson : All In You