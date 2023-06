Talents Hauts : les noms des quatre finalistes du concours de la révélation musicale des Hauts-de-France

France Bleu Nord et France Bleu Picardie s'associent pour organiser le concours annuel de la nouvelle scène de la chanson française des Hauts-de-France avec le soutien de France 3 Hauts-de-France , Show must Go Home , Le Lys Festival , le Pacbo et La Voix du Nord .

Lors de la première phase du concours, plus de quarante candidats se sont inscrits pour participer. Le jury a établi une sélection de dix artistes : Apollo Drama, Demo 67, Kevin Bloquet, Lise Perlau, MOGO, Paskale, Paulyne, Romain Watson, Stanoffe et Zèbre.

Les noms des quatre finalistes du concours Talents Hauts

Du 15 au 31 mai, le public a été invité à voter pour élire les quatre finalistes parmi les dix sélectionnés.

Les résultats du vote sont donnés entre 9h et 9h30 en direct sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie jeudi 1er juin.

Avec plus de 22000 votes, une bataille acharnée jusqu'à la dernière minute, les quatre finalistes sont :

Lise Perlau

Stanoffe

Romain Watson

Zèbre

Ce sont donc ces quatre artistes qui se produiront sur la scène du Pacbo lors d'une soirée exceptionnelle le lundi19 juin 2023 au Pacbo à Orchies. Lors de cette soirée, le jury déterminera le grand gagnant de cette première édition du concours de la révélation de la chanson des Hauts-de-France. La soirée sera diffusée le mercredi 21 juin sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie .

Les résultats du vote du public pour la révélation de la chanson des Hauts-de-France © Radio France

Lise Perlau : Originaire de Raismes. Genre : pop française. A 15 ans Lise s'est dit qu'elle voudrait faire de la musique sa principale activité.

Elle fait partie d'une troupe de comédie musicale, a réalisé son premier EP. Elle n'est pas professionnelle, fait des concerts et des gala caritatifs en tant qu'amateur.

La musique est sa passion et le plus important lorsqu'elle interprète une chanson est sa capacité à transmettre les émotions.

La vidéo de la chanson Regard de Lise Perlau

Stanoffe : Originaire de Corbie. Genre : pop rock français.Stanoffe fait de la musique depuis 20 ans : guitare et chant. La passion pour la musique est venue naturellement. Il aime être entouré d'autres artistes, jouer avec eux. Son inspiration vient des grands chanteurs belges et français ( Brel, Bashung, Saez...).

Pour lui, la musique est une notion de partage, la musique aide à sortir, à se rencontrer.

La vidéo de la chanson Les astres se marrent de Stanoffe

Romain Watson : Originaire d'Arras. Genre : pop francophone. Romain a eu plusieurs groupes de compositions : Atlantys, old tree'z, Watson Klub. Ses parents étant musiciens, il a une culture de la chanson française qui est venue se greffer avec son amour pour le rock.

Depuis 3 ans il écrit des textes inspirés de sa vie.

Sur scène il est accompagné de sa compagne, Mélanie.

La vidéo de la chanson L'Amour de Romain Watson

Zèbre : Originaire d'Arras. Genre : pop folk. Zèbre a d'abord fait partie du groupe Arokana qui a beaucoup tourné pendant plus de 10 ans.

En 2020 il se lance en solo sous le nom de Zèbre. Il a sorti son premier EP en 2022. Il est comédien-chanteur dans des spectacles pour le jeune public.

La musique et les mots sont au service des émotions.

La vidéo de la chanson Feu sacré de Zèbre

Rendez-vous le 19 juin pour la désignation du lauréat