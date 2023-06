Talents Hauts : Romain Watson, d'Arras, remporte le concours de la révélation de la chanson

Le concours Talents Hauts a trouvé son champion en la personne de Romain Watson, originaire d'Arras. L'artiste talentueux, bercé par la chanson française et le rock, a su captiver le public avec sa voix et son charisme sur scène. Sa victoire représente une reconnaissance bien méritée pour son talent et son parcours dans le domaine de la musique.

Devant un jury composé de professionnels et devant le public invité de France Bleu, les quatre artistes sélectionnés par le public se sont affrontés pour remporter le trophée Talents Hauts.

La soirée sera retransmise sur les antennes de France Bleu Nord et France Bleu Picardie le mercredi 21 juin à partir de 16h, et en vidéo sur francebleu.fr.

La chanson de Romain Watson L'amour entrera dans la playlist de France Bleu Nord et France Bleu Picardie, il sera l'invité de l'émission "Hauts en scène" de France 3 Hauts-de-France et fera la première partie de Yannick Noah au Lys Festival.

Ayant grandi dans un environnement familial de musiciens amateurs, Romain a été nourri de chansons anglo-saxonnes et françaises dès son plus jeune âge. Sa passion pour la pop se reflète dans ses compositions accrocheuses dotées de refrains faciles à fredonner.

Dès son adolescence, Romain s'est tourné vers la musique en commençant par le piano avant de se tourner vers la guitare. Il a toujours aimé chanter ses propres compositions, considérant la musique comme un moment de partage et de rencontre avec les autres.

Après avoir fait partie de divers groupes tels que Atlantys, Old Tree'z et Watson Klub, Romain a décidé de se lancer dans une carrière solo il y a trois ans. Sur scène, il est accompagné de sa compagne Mélanie, qui assure les percussions et le chant.

"L'amour", la chanson proposée par Romain pour le concours, est extraite de son album "Tout recommencera". Cet album présente des textes profondément personnels reflétant ses expériences de vie, mais aussi des morceaux plus légers et humoristiques.

