Talisco en concert dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live

Il a fait, comme il le dit, le "grand saut" il y a 6 ans en passant de la communication à la musique, et on peut dire aujourd’hui que l'artiste bordelais Talisco a fait le bon choix ! Laissez-vous séduire par sa musique dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live jeudi 4 juin.

Vous connaissez peut-être déjà Talisco sans le savoir. Derrière ce nom se cache un chanteur, guitariste et dompteur de machines électroniques et quelques titres qui sonnent de façon familière dans nos têtes. Parmi ces derniers, «The Keys», sortie en 2014, qui a illustré des campagnes de publicité pour un opérateur mobile mais aussi un générique d'une série regardée par plus de 3 millions de téléspectateurs chaque soir : "Un si grand soleil" qui fait briller l'artiste !

C'est un vrai bonheur, c'est une reconnaissance en soi de pouvoir être diffusé tous les jours sur une grande chaîne / Talisco

Bordeaux, Paris, Los Angeles

Jérôme Amandi a toujours fait de la musique. Après quelques années dans une agence de communication, le virage musical est évident pour ce compositeur qui fini par signer les musiques de publicités plutôt que de les concevoir ! Son nom de scène Talisco est un hommage à ces racines espagnoles, des origines qui inspirent cet artiste bordelais installé à Paris. Les nouveaux horizons sont des sources d'inspirations que l'on retrouve à travers trois albums.

Accompagné de Gautier Vexlard à la batterie et de Thomas Pirot pour la guitare et la basse, Talisco signe "Run" en 2014 qui raconte en filigrane "les libertés confisquées, sous Franco (...) et multiplient les décors, des déserts aux prairies grasses". Cet album l'entraîne à travers une tournée en Europe et aux États-Unis. Lors de ce périple, il posera ses valises à Los Angeles où il produira un deuxième album "Capitol Vision", 11 chansons qui confirment, une fois de plus, ses talents de mélodiste et surtout son succès à l'international.

Pour Capitol Vision, j’ai décidé d’être entier, tout autant musicien que producteur, de ne contenter personne mis à part moi, de m’amuser et de fouiller toutes les directions qui me plaisaient, sans avoir peur de décevoir, de l’inconnu ou de me perdre / Talisco

Nouvel album plus personnel

"Kings and Fools" est le troisième album de Talisco. Une pop toujours aussi entraînante, des balades qui restent en tête comme "Sun" (générique de la série-phare de France 2) ou encore "Closer". Cet album,Talisco le voulait plus "musclé"... c'est réussi ! C'est un album qui est taillé pour la scène et les plus grands festivals.

Talisco continue de créer ! Il a annoncé fin mai 2020 sur les réseaux sociaux travailler sur un nouveau projet baptisé "Inner Song"

La musique de Talisco et son actualité c'est dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live Jeudi 4 juin à 20h05 en direct sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine.