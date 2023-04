Tatou et Blu du Massilia Sound System en concert au 6MIC d'Aix-en-Provence, invités de France Bleu Provence !

Massilia Sound System, c’est plus qu’un groupe, c’est une communauté d’individus tchatcheurs et d'amoureux de la vie. En concert au 6MIC à Aix-en-Provence, et toujours fidèle à France Bleu Provence, Tatou et Blu sont les invités de Mélanie Masson pour un bout de tchatche printanière !