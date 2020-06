Terre-Neuve en concert dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live

Son nom il le choisit sur une route de Vendée, Ludovic Bousquet-Carton prend un nom qui évoque le froid et la neige :Terre-Neuve !!! Et pourtant... c'est tout le contraire que l'artiste nous confie à travers ces chansons. : c'est le soleil chaud des Landes, son vent qui souffle des mélodie à travers une voix chaleureuse et rassurante.

Découvrez "Terre-Neuve" en direct dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live mardi 16 juin à 20h05 sur les pages Facebook de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine.

Un premier album "azurément" électro-pop !

Ludovic a déjà mené quelques formations musicale touchant le punk, la pop, la folk ou encore l'électro. Toutes ces expériences musicales ont nourri cet artiste qui se lance dans un projet solo. Au départ son ambition est de composer des instrumentaux teintés d'électro, finalement, il pose sa voix sur ses notes et c'est la naissance d' un album en français pour lequel il écrit 12 titres.

Terre-Neuve sort un premier album à découvrir sur France Bleu - ©Ludovic Bousquet

"Azur aimant" est donc le premier album de Terre-Neuve. Avec de multiples influences musicales qui passent de ses premiers coups de cœur pour le groupe The Cure aux poésies de Benjamin Biolay et Bashung et trois années de travail, Ludovic se livre sans retenues et aborde des thèmes comme les ambiguïtés propres aux sentiments amoureux, le temps qui passe, la mélancolie... et... un monde qui change.

Une synthé-pop-chanson française qui fonctionne bien ! Seul sur scène, guitare à la main pour certains morceaux, Ludovic maîtrise ses instruments virtuels qui nous mènent loin... C'est actuel et dansant !