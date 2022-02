Terrenoire à l'affiche du festival des Brumes en juillet

Raphaël et Théo Herrerias, les deux frangins du groupe Terrenoire seront à l'affiche du festival des Brumes à Saint-Sigolène en Haute-Loire cet été. Le groupe, tout juste auréolé de la récompense de "révélation masculine de l'année" aux Victoires de la musique.

Sur la scène du festival altiligérien, Terrenoire proposera son premier album "Les forces contraires" ressortit ce mois-ci avec sept nouvelles compositions. Ils seront accompagnés pour cette première soirée de Christophe Maé. Le reste de la programmation n'étant pas encore connu.

La billetterie ouverte depuis ce lundi

Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer des pass pour les deux soirées à des tarifs préférentiels sur le site de la billetterie du festival. (55€ pour le pass adulte au lieu de 68 € et le pass famille, deux adultes et deux enfants à 150 € au lieu de 189 €.