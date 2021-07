Théo Bertrand (plus belle la vie) sort un clip de rap tourné dans le Vercors !

Théo Bertrand interprète Kévin Bélesta dans la série télévisée "Plus belle la vie" depuis plus de 7 ans. COVID oblige, il s'est mis au vert chez lui dans le Vercors et a écrit un album de rap avec le Savoyard DJ Matafan. le clip "Caliente vindieu", réalisé par Hugo Beltrami a été mis en ligne sur YouTube le 2 juillet et connaît un engouement qui surprend les intéressés. ..

Interview de Théo Bertrand