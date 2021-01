Therapie Taxi, Simple Minds, Poupie... le festival Musilac annonce 17 nouveaux noms pour son édition 2021

"On y croit". C'est le slogan des festivals de musique depuis quelques mois. Tous espèrent pouvoir accueillir artiste et publics cet été, mais le coronavirus menace toujours.

En plus de Vianney, Angèle, Jean-Louis Aubert...

Annulé en 2020, Musilac, à Aix-les-Bains, s'est très vite tourné vers son édition 2021. Après l'annonce des têtes d'affiche en fin d'année dernière, la programmation s'est dévoilé encore un peu plus ce vendredi. S'ajoutent au programme du 8 au 11 juillet 2021 : le groupe français Therapie Taxi, les rockeurs écossais de Simple Minds, le rappeur Bosh mais aussi Poupie, L'impératrice, Lous and the Yakuza, Feu Charteton....