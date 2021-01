Thibault Cauvin annonce un nouvel album et un concert en Dordogne

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. De là, tout s'est enchaîné avec un parfait naturel. Il étudie au conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire National Supérieur de Paris, d'où il sort avec les honneurs. Aimant le jeu, il est pris de passion pour les concours internationaux. A seulement 20 ans, il devient le guitariste le plus titré au monde, avec 36 prix obtenus dont 13 premiers. Près de 120 pays visités avec 1000 représentations — le Carnegie Hall de New York, le Tchaïkovski Hall de Moscou, le Shanghai Concert Hall, le Queen Elizabeth Hall de Londres, tant d'endroits et de publics qui ont vibré avec lui, seul en scène.

Un retour en enfance pour un concert à Verteillac en Dordogne

Après avoir fréquenté les plus grandes salles du monde, Thibault Cauvin a annoncé sa venue à l'Eglise de Verteillac (au nord de Ribérac) le 24 avril prochain après un premier report à cause de la crise sanitaire. C'est dans cette petite commune qu'il a passé ses vacances étant enfant. Un retour aux sources pour le natif de Bordeaux qui interprétera notamment lors de ce concert les musiques qu'il a travaillées pendant le premier confinement autour des œuvres du compositeur cubain Leo Brouwer. Aperçu de son travail dans la vidéo ci-dessous.

Thibault Cauvin considère Leo Brouwer comme "un compositeur extraordinaire qui a changé l'histoire de la guitare classique". Durant le confinement, Thibault a alors repris des "estudios sencillos" qui font la renommée du compositeur cubain. L'objectif, c'était de faire connaitre ces oeuvres au grand public. Finalement, un carton sur les réseaux sociaux et Leo Brouwer, touché par le projet, a offert à Thibault Cauvin "un cadeau fabuleux ": lui écrire 3 nouvelles "estudios sencillos". Toutes ces compositions sont à retrouver sur l'album : "Thibault Cauvin plays Leo Brouwer".

Exclusivité France Bleu Périgord : Un nouvel album sortira en avril

"Un gros projet", un "projet grandiose", "un bonheur infini à travailler sur cet album avec une équipe formidable", c'est comme ça que Thibault Cauvin décrit son nouveau projet ! L'artiste a annoncé sur France Bleu Périgord qu'il était en train de terminer l'enregistrement en studio de son prochain CD et espère une sortie au mois d'avril après "plusieurs mois de travail".