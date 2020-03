Thomas Dutronc rend hommage aux infirmières dans un titre inédit

Pour rendre hommage aux soignants, Thomas Dutronc interprète "L'infirmière dans le mauvais temps", une adaptation d’une chanson de Georges Brassens.

Thomas Dutronc profite du confinement, et du report de la sortie de son nouvel album Frenchy, pour nous offrir une adaptation bien sentie de la chanson de Georges Brassens Le petit cheval sortie en 1952. Les paroles originales sont extraites du poème de Paul Fort Complainte du petit cheval blanc.

Sous sa ritournelle enfantine assez classique, où le petit cheval blanc a été remplacé par l'infirmière, Thomas Dutronc accompagné de sa guitare évoque le malaise dans le milieu hospitalier et le dévouement extrême dont font part les infirmières et le personnel soignant pendant cette pandémie.

Paroles "L'infirmière dans le mauvais temps"

L'infirmière dans le mauvais temps, qu'elle avait donc du courage

L'infirmière dans le mauvais temps, tous derrière, tous derrière

L'infirmière dans le mauvais temps, tous derrière et elle devant

Il n'y avait jamais de beau temps, dans ce pauvre paysage

Et pourtant c'était le printemps, ni derrière, ni derrière

Et pourtant c'était le printemps ni derrière, ni devant

Mais toujours elle était contente, soignant les gars du village

À travers la plus noire des grippes, tous derrière, tous derrière

À travers la plus noire des grippes, tous derrière, et elle devant

L'infirmière allait sans relâche, soigner patients et malades

C'est alors qu'elle était contente, tous derrière, tous derrière

C'est alors qu'elle était contente, tous derrière, et elle devant

Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'elle était si brave

Elle est morte de son dévouement, tous derrière, tous derrière

Elle est morte de son dévouement, tous derrière, et elle devant

Elle est morte sans voir le beau temps, qu'elle avait donc du courage

Elle est morte sans voir le printemps, ni derrière ni derrière

Sans voir la fin du confinement, ni derrière, ni devant