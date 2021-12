Tibz : Bientôt le nouvel album, et une nouvelle chanson très personnelle!

On connait déjà le duo avec le chanteur de Boulevard des Airs "Ici ou là-bas". Tibz et Sylvain Duthu avait d'ailleurs déjà travaillé ensemble pour composer l'hymne des Enfoirés 2020 "A côté de toi". Dans le nouvel album il y aura aussi un duo avec Joyce Jonathan et un autre avec Jérémy Frérot nous a confié Tibz.

Tibz à répondu à notre coup de fil (il est dans sa famille en ce moment au Bugue!). Chaque après-midi de la semaine à 17h22 c'est "22 v'la le 24" sur France Bleu Périgord. Nous essayons de joindre des artistes que l'on aime en Dordogne, qui ont marqué 2021, qui vont venir en Dordogne en 2022...

Intitulé "Tout ce qu'on laisse", le nouvel album de Tibz sortira le 14 janvier prochain. Une nouvelle chanson extraite du prochain album a été publiée sur internet, "Changer", une ballade remplie de mélancolie et d'espoir, très probablement le titre le plus personnel de Tibz.

Le cœur entre deux chaises

Dans "Bye Bye", Tibz chante son départ pour Paris...et estime avoir "le coeur entre deux chaises" maintenant.