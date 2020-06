VIDEO - TiBZ en concert "à la maison " dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live ce jeudi

Tibz c'est Thibault Gaudillat. Ce jeune périgourdin a surfé sur le label participatif My Major Company pour se faire connaître. Depuis "on est pas bien là" en 2015, Tibz récolte la faveur du public ! Un talent à découvrir dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live ce jeudi à 20h05 en Facebook Live.

Thibault Godillat alias Tibz a pour berceau la Dordogne et pour le bercer : la musique ! Parmi les artistes que ce jeune guitariste écoute, on trouve aussi bien Bob Dylan que Francis Cabrel. est un passionné de musique et il se révèle un vrai talent pour l'écriture. En 2015, il profitera de l'engouement du Label My Major Company encourageant les jeunes talents pour délivrer ses textes et sa musique. Les internautes sont séduit ! Découvrez Tibz dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live ce jeudi 18 juin à 20h05 en Facebook Live.

Du premier succès

"On est pas bien là ? " sera le titre qui l’entraînera sur les routes de France en première partie de la tournée de la chanteuse Louanne. Il s’impose peu à peu comme l’un des meilleurs auteur-compositeur de sa génération. Puis tout s'enchaîne assez vite ! D'autres titres trouveront un public toujours aussi nombreux. En 2017 son tube "Nation" sera le titre francophone le plus diffusé en radio qui cumulera des millions d'écoutes et de téléchargements. Le titre s’exporte en Belgique, en Suisse ainsi qu’au Québec où il restera numéro 1 plus de 16 semaines consécutives. Cette fois ça y est, Tibz est vraiment sous les projecteurs !

Auteur compositeur confirmé et... demandé !

Après "Nation", Tibz ne passe pas inaperçu, surtout auprès d'autres artistes. Alors, en 2017, on fait appel à son talent pour collaborer avec Slimane, pour composer et écrire plusieurs titres pour les nouveaux albums de Jenifer et de Zaz. En janvier 2020, il co-signe avec Boulevard des Airs le nouveau single des Enfoirés au profit des Restos du Cœur "A côté de toi".

Nouvel album attendu en septembre

Tibz finalise son second album dont al sortie est prévu en septembre. Le premier single "Tout au bout du monde" est déjà largement diffusé sur France Bleu et d'autres plateformes . Une chanson que l'on retient, une chanson que l'on fredonne, une chanson pop réussie qui évoque les bons souvenirs passés avec son frère.

Un second extrait a été mis en ligne dernièrement, il s'agit de "au revoir".

Tibz est un artiste aux textes et aux mélodies que l'on retient.Retrouvez-le jeudi 18 juin en Facebook Live à 20h05 dans La Nouvelle Scène Aquitaine.