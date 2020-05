VIDEO - Tom Frager en concert pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu, ce lundi dès 20h05

Tout au long de l'année, France Bleu soutient les artistes de votre région. En cette période de confinement, ça continue avec la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Jusqu'au vendredi 8 mai, les musiciens de Nouvelle-Aquitaine vous donnent rendez-vous depuis chez eux pour des concerts inédits à suivre sur la page Facebook de votre France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine. Pendant une demi-heure et en compagnie de Marie-Corine Cailleteau, les chanteurs du sud-ouest vous proposent un moment de partage et d'échanges avec des morceaux à découvrir en live.

Direct vidéo du concert de Tom Frager dès 20h05 ce lundi soir © Radio France

Le chanteur Tom Frager, premier invité de la Nouvelle Scène Aquitaine Live

Révélé en 2009 avec son tube "Lady melody", Tom Frager se fait un nom dans le monde de la musique. Son timbre de voix, son univers et ses mélodies séduisent le public. Son premier album "Better days" s'écoule à plus de 150 000 exemplaires.

Après ce succès, l'artiste landais ne s'arrête pas là. Avec quatre albums à son actif, il poursuit sa route et partage sa musique et sa passion avec ses fans. Très présent sur les réseaux sociaux, il aime ces échanges. Confiné à Capbreton, il sort régulièrement sa guitare pour proposer des sessions musicales sur Instagram et Facebook.

Pour ce premier numéro de la Nouvelle Scène Aquitaine Live, en mode confiné, Tom Frager vous prépare des chansons issues de son dernier album "Au large des villes", mais aussi des surprises !

"Au large des villes", le 4ème album du chanteur landais Tom Frager - Tom Frager

Rendez-vous ce lundi à 20h05 sur la page Facebook de votre France Bleu et de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Une émission interactive et participative grâce à vos questions, vos remarques... que vous pourrez laisser dans les commentaires du post Facebook de cet événement musical.