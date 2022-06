Top départ de la 32è édition des Eurockéennes de Belfort

Ce jeudi 30 juin marque le retour des Eurockéennes de Belfort sur la presqu'île du Malsaucy, après deux éditions annulées à cause du Covid-19.

Les habitués des Eurockéennes attendaient ça depuis trois ans... Top départ ce jeudi 30 juin pour la 32 è édition des Eurock de Belfort, après une édition annulée à cause du Covid, et une édition allégée l'année dernière. 54 artistes viendront performer sur la presqu'île du Malsaucy, pendant 4 jours, avec Muse en clôture dimanche soir. Ouverture des portes ce jeudi à 16h.

100.000 festivaliers sont attendus jusqu'à dimanche.

Les Eurock, version avant Covid

Les jauges, les masques, c'est terminé. Le festival revient dans sa version la plus pure, d'avant Covid, avec 5.000 places sécurisées pour les vélos mais aussi des navettes en bus ou en train de la gare TGV jusqu'à Belfort puis jusqu'au site toutes les dix minutes.

Côté organisation, pas de changement. Il y aura les quatre scènes habituelles, avec en plus "la place des chefs", et notamment le food truck de la cheffe trois étoiles Anne-Sophie Pic.

Programmation

La belle programmation des Eurock 2022 commence donc ce soir avec Stromae (22h), Vald (19h45), Kaaris (17h45) et Feu Chatterton (23h30). Le célèbre chef Philippe Etchebest sera l'un des premiers sur scène à 17h45 avec son groupe de rock Chef and the Gang.

Philippe Etchebest ouvrira le bal ce jeudi soir à la Loggia - Julien Dupeyron

Le chef était déjà venu pour la version allégée de 2021. Il se souvient : "J'avais trouvé l'endroit incroyable. On jouait sur l'eau. C'était c'était vachement bien avec un public qui était hyper réceptif. Alors, là avec tous les festivaliers, ça va être incroyable". Son groupe Chef and the Gang est un collectif de huit copains, dont une partie des bénéfices est reversée à l'association des pompiers solidaires.

