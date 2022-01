Toulouse jongle avec les jauges

La Cave Poésie René Gouzenne est située entre Capitole et Saint-Sernin dans la rue du Taur. Avec sa capacité de 50 places, elle peut maintenir ses rendez-vous, mais le bar est fermé. Du 10 au 15 janvier, la poésie c'est le pied ! Au programme du festival, une expo photo le lundi 10/01 et des rencontres lectures. Mardi 11/01, de la poésie à dire et de la poésie à entendre. Mercredi 12 janvier, Claire Rengade et Charles Pennequin. Jeudi 13 janvier c'est COLOR GANG : Hommage à Yves Olry. Vendredi 14/01, Lecture concert. Samedi 15 janvier, carte blanche à Perrine Le Querrec. Yann Valade, directeur de la Cave Po était l'invité de Circuit Bleu, Côté Culture pour évoquer ce programme.

Dans les plus grandes salles, pas facile de maintenir des spectacles. Ce mois-ci, le Zénith de Toulouse ne peut maintenir que Gospel pour 100 voix ce samedi 8 janvier à 20h30. Et maintenu aussi One Night of Queen, prévu le samedi 22 janvier 2022.