Feu vert pour accueillir 5.000 personnes debout au festival Yzeures'n'Rock

Les organisateurs du festival de rock, rap et électro d'Yzeures-sur-Creuse ont enfin eu le signal qu'ils attendaient : les spectateurs n'auront pas à rester assis pendant les trois jours de concert ! Yzeures'n'Rock garde donc son identité... mais bien sûr, quelques règles s'ajoutent.

Les têtes d'affiche du festival 2021 seront connus plus tard.

Il a attendu le plus tard possible en espérant un assouplissement des règles... Bingo ! Le festival Yzeures-sur-Creuse pourra accueillir les 5.000 spectateurs espérés, sans l'obligation de rester assis. "Quand il y a eu la phrase magique de 4 m2 debout par personne, dès le lendemain on a préparé le dossier pour l'envoyer à la préfecture" explique Sébastien Manuel, l'organisateur du festival.

En effet, impossible pour lui d'imaginer les artistes de rock, d'électro ou rap jouer devant une assemblé collée à leurs chaises. "Assis ce n'est pas viable, ce n'est pas notre âme" explique t-il.

Pas de camping sur place

Pour cette 15e édition donc, retour à la normale ou presque. Les deux scènes, la restauration et les bars seront ouverts. Seul le camping ne pourra pas être assuré sur place, mais ceux des villages alentours devrait prendre le relais.

Entre 250 et 300 bénévoles seront là notamment pour rappeler et faire respecter les règles : pass sanitaire pour accéder au site (dépistage négatif de moins de 48 heures ou justification de vaccination complète), port du masque et respect des gestes barrières.

Les organisateurs doivent maintenant faire rentrer en trois semaines ce qu'ils mettent habituellement six mois à organiser ! Selon Sébastien Manuel, la programmation finale devrait arriver la semaine prochaine au plus tard. Et il nous promet des surprises !