Tours à partir du 23 Janvier : Un concert de virtuose au prix d'une place de ciné

Vous avez envie de découvrir la musique classique? Vous rêvez de pouvoir écouter les plus grands près de chez vous? Rendez-vous dans votre cinéma à partir du 23 janvier pour "Unique". Un concept étonnant qui met les plus grandes œuvres et les meilleurs artistes à la portée du grand public.