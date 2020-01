Tours : ÂGE TENDRE - LA TOURNEE DES IDOLES ! le samedi 8 février au Palais des Congrès

Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez vos incontournables idoles aux millions d’albums vendus ! Un show inédit dans lequel tout a été pensé pour que vous passiez un moment exceptionnel.

Tours, France

Jeane MANSON, LES FORBANS, Michel ORSO, Pascal DANEL, Michèle TORR, Claude BARZOTTI, Herbert LEONARD et Christian DELAGRANGE sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes connus de toutes et tous !

ÂGE TENDRE, LA TOURNEE DES IDOLES ! Le Nouveau Spectacle, un rendez-vous à ne pas manquer samedi 8 février au Palais des Congrès de Tours. Deux représentations, 15h & 20h