Tours : Antoine Garrel, un artiste de la "Nouvelle Scène" France Bleu Touraine et Le Prog!

En attendant de vous retrouver au CUBRIK à Tours pour la Nouvelle Scène France Bleu Touraine et Le Prog!, on vous propose le mercredi soir de retrouver en live les artistes de Touraine.

Le DJ et percussionniste tourangeau Antoine Garrel vous propose ce soir un live "En mode confiné"depuis son home-studio :

Formé à la batterie dès son plus jeune âge dans les écoles de musique tourangelles, Antoine évolue depuis plus de 10 ans dans l’univers de la musique, et plus particulièrement celui de la batterie : batteur pour différents groupes et journaliste rédacteur pour Batterie Magazine.

PERCUSSIONS OU PLATINES… POURQUOI CHOISIR ?

Mais Antoine aime aussi beaucoup la musique Electro. Alors Antoine imagine et conçoit un kit instrumental unique aux allures de vaisseau spatial éclairé par des leds, lui permettant de jouer de ses instruments et mixer debout. Vous ne comprenez pas tout ? C'est pas grave, regardez, c'est un live exclusif qu'il vous offre.