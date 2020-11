Tours : Ephèbe dévoile son premier EP très pop-électro

Avec "Orage", qu'il n'a pas hésité à sortir malgré le confinement, Ephèbe, l'auteur-compositeur-interprète originaire de Tours pose les bases de ce qui fait désormais son identité musicale. Entre musique pop, électro très dansante, aux accents parfois plus urbains.

Difficile de classer Ephèbe dans une case. Musicalement parlant d'abord, le tourangeau est un touche à tout. Et ce nouvel EP (un maxi single de 6 titres) le prouve à nouveau. D'abord parce qu'Axel de son prénom est avant tout un musicien. Multi-instrumentiste, il a même commencé à apprendre la musique avec l'accordéon. La musique a toujours fait partie de sa vie. Mais c'est bel et bien l'ordinateur qui l'accompagne désormais le plus. Ensuite parce qu'il n'aime pas être catalogué, rangé dans une boite.

Ses parents son cheminots, et c'est dans la campagne tourangelle qu'il va grandir. Ses influences ? Etienne Daho, Mylène Farmer, entre autres. Mais on entend aussi de jolies choses qui nous embarquent dans les années 80 sur cet EP "Orage".

Ephèbe lors d'un concert à Miami - Capture d'écran Facebook Ephèbe

Pour ses études de journalisme, c'est à Tours qu'il s'installe. Mais la musique est la plus forte, et en 2017, il s'envole pour les Etats-Unis, où il se produit ,en Français, dans des clubs ou dans des soirées Drag ou Queers, devant un public anglophone.

Ephèbe dans le clip "Commandant" extrait de l'EP "Orage" - Sébastien Roncin

Ephèbe assume pleinement son identité gay. Il ne s'en cache pas dans ses chansons. "Tomboy" parle de sa jeunesse et de l'acceptation de son homosexualité. "Mon Roi" est dédié ouvertement à l'homme qui partage sa vie. Pourtant, bien que fier de son homosexualité, Ephèbe n'est pas un artiste militant. Mais il espère tout de même pouvoir faire changer les mentalités en France. Tout comme Eddy De Pretto, dont il a fait la première partie au Temps Machine.

"Moi j'aime beaucoup. Je suis dérangé et j'aime être dérangé. Donc je continuerais à suivre Ephèbe." Didier Varrod, directeur musical des antennes du groupe Radio France.

Il y a deux ans maintenant, Ephèbe s'était brillamment fait remarquer lors des Inouïs du Printemps de Bourges. Il était le seul artiste pour représenter la Région Centre Val de Loire lors de ce tremplin national.

Avec "Orage", Ephèbe affirme sa musique, son identité, et nous livre 6 titres qui font parler.

Pour écouter et acheter l'EP "Orage" : https://modulor.lnk.to/Orage