Tours : Éphèbe dévoile son nouveau titre : L' Avion

Avec "L'Avion", le jeune artiste tourangeau dévoile un aspect intime et méconnu de sa personnalité

Il l'avait annoncé dès le 3 janvier par ce message :

"L'avion - Embarquement le 7 janvier"

accompagné d'une photo de dos, face à une immense cascade. On attendait donc avec impatience ce que le jeune auteur-compositeur-interprète allait nous proposer. La destination était en tout cas inconnue.

Il faut dire qu'Éphèbe -Axel de son prénom- nous a habitué a de multiples surprises. Comme avec la sortie de son titre "Commandant" en 2020. Variant les styles et les influences, mais avec des textes très souvent engagés. C'est sans doute cela qui a séduit les membres du jury du Printemps de Bourges en 2019. Éphèbe a en effet fait partie des Révélation des Inouïs du Printemps de Bourges. Loin de lui monter à la tête, l'artiste trace sa route, toujours plus loin, en explorant à présent un territoire plus intime encore.

Et l'embarquement a bien eu lieu ce vendredi 7 janvier.

C'est ce tout début de mois de janvier qu'Axel a choisit pour dévoiler un nouveau titre, résolument poignant, à la mélodie pénétrante et forte, pour accompagner ses paroles douces et enveloppantes. Le tout posé sur un clip fou tourné en Islande.

On savait Éphèbe globe-trotter, on le découvre admiratif des somptueux paysages parfois lunaires, parfois volcaniques, toujours majestueux. Le clip démarre aux cotés d'une intrigante carcasse d'épave d'avion, pour se poursuivre face à l'eau glacée de l'océan qui borde l'Islande, en passant par les très vertes montagnes de l'ile, et les gigantesques cascades d'eau.

La voix d'Axel semble envelopper ces images de lointains paysages, comme pour nous perdre finalement, à tel point qu'on se laisse emporter dans ce voyage, avec Éphèbe dans le rôle du jeune commandant de bord. Bref, on en redemande, et vite !

Éphèbe sera en sortie de résidence ce samedi 15 janvier au Chateau du Plessis.

Il sera pour l'occasion seul sur scène pour présenter ses nouvelles chansons et revisiter quelques anciennes.

Il partagera aussi la scène avec le groupe MAGENTA (Ex-Fauve) pour l'intime Festival, ce 29 janvier au Nouvel Atrium de Saint Avertin.