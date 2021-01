Tours : la Nuit des Conservatoires, c'est ce vendredi 29 janvier

C'est la 8eme édition de la Nuit des Conservatoires, et, couvre-feu oblige, elle se déroulera à Tours en numérique.

Cet événement incontournable de la vie du conservatoire Francis Poulenc de Tours, et pour la 4ème année consécutive, est l’occasion de « confier les clés » aux étudiants de toutes les esthétiques afin qu’ils vous fassent découvrir leurs talents. Une nuit aussi pour un regard décalé, une nuit pour un moment festif, une nuit pour se laisser surprendre ! Ainsi, la danse, la musique et le théâtre seront présentés sous toutes leurs facettes avec la volonté de promouvoir une culture ouverte et généreuse !

Manifestation nationale depuis 2013, la Nuit des Conservatoires est une magnifique occasion pour célébrer la créativité des conservatoires. Dans ce contexte si particulier engendré par la crise sanitaire, le Conservatoire Francis Poulenc / CRR de Tours a pris le parti d’organiser la Nuit des Conservatoires 2021 en version numérique.

Rendez-vous le vendredi 29 janvier 2021 à 18h pour découvrir 30 projets de musique, danse et théâtre en vidéo et en ligne sur :

- www.conservatoiretours.fr

- facebook.com/conservatoiredetours

- Youtube Conservatoire de Tours