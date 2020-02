Tours : LARA FABIAN en concert au Palais des Congrès le mardi 11 février 2020 à 20h30

Tours, France

La chanteuse belge interprète ses tubes en plusieurs langues (français, anglais, allemand, italien, portugais, espagnol, grec, russe, hébreu et turc). Elle a sorti une quinzaine d'albums studio et s'est fait connaître au niveau international.

Après avoir été coach au sein de l'émission québécoise La Voix en 2018 et 2019, elle le devient en 2020 pour la version française de l'émission, « The Voice » aux côtés d’Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine.

LARA FABIAN en concert au Palais des Congrès le mardi 11 février 2020 à 20h30