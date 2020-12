Tours : le groupe rock Astray Astronauts nous souhaite un Joyeux Noël... à sa façon !

Mais évidemment pour les quatre tourangeaux, ce n'est pas là un titre et un clip sirupeux comme on pourrait s'y attendre.

Clairement, ne vous attendez pas à un titre guimauve dégoulinant de douceurs de Noël. Non, c'est pas le genre de la maison Astray Astronauts. Après deux EP sortis au cours de cette année difficile pour la culture (et deux tournées annulées), le groupe de punk-rock français Astray Astronauts a rangé les grosses guitares et sorti le glockenspiel le temps d'une "Christmas Song" inédite.

Résolument rock, un peu punk, et surtout engagé, le groupe nous livre un titre incisif, et un clip qui tourne en dérision les codes des fêtes de Noël "traditionnel". A ne pas manquer : une séance d'ouverture de cadeaux qui tourne à la déception générale avec beaucoup d'humour, et un featuring dans le clip avec le président Donald Trump.

Alors il y a bien des costumes de lutins, des bonnets et des pulls de Noël, mais pour les Astray Astronauts, l'important c'est de dire au revoir à 2020 pour mieux repartir en 2021.

"On s'est dit que cette année pourrie méritait bien sa propre chanson de Noël. Du coup, voilà 'Merry Fucking Christmas". Astray Astronauts

C'est en 2019 que le groupe de Punk Rock Astray Astronauts est créé par le chanteur Clément Horvath et le guitariste-compositeur Pierre Simon. Ils sont vite rejoints par Vincent Bonny à la batterie et Jérémy Chanal à la basse. A eux quatre, c'est presque 60 ans d'expérience de musique en groupe dans des styles très différents, du post-hardcore à l'électro, en passant par la pop et le folk. Ils partagent toutefois de nombreuses influences punk en commun, et une même envie de faire du bruit. Beaucoup de bruit.

Pour découvrir plus de Astray Astronauts, c'est ici pour un live intégral, mais sans public :

