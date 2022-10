Tours : le mannequin et comédien Jérémy Bellet tourne un clip pour lutter contre le harcèlement

C'est dans un studio, en Île-de-France, que la chanson sera enregistrée. Mais c'est bel et bien en partie dans sa région d'origine que Jérémy Bellet a choisi de tourner le clip qui va accompagner le titre.

La chanson raconte l’histoire de Samir, un jeune Marseillais. Un garçon qui va déménager à Blois en Région Centre avec sa famille et va être victime de discriminations dès son premier jour au collège.

Tournage du Clip de Jeremy Bellet au Chateau d'Artigny, près de Tours © Radio France - Nicolas Bedin

Des personnalités sur le projet

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jeremy Bellet a l'art de convaincre les people de rejoindre sa cause et son projet. Il son une trentaine à avoir répondu présents, parmi lesquels : Fiona Gélin, Fabienne Thibeault, Pascal le grand frère, Patrick Adler, Alicia Fall, Singrid Campion, Grégory Bakian, Sarah Martins, Frédéric Longbois (Finaliste de The Voice), et Amanda Scott (animatrice sur France 2)

Une campagne... dans nos villes et campagnes !

Jusqu’en décembre 2022, le mannequin parcourt nos régions de France afin d’aller à la rencontre d’élèves et étudiants dans le but de les sensibiliser au harcèlement scolaire.

Victime de harcèlement scolaire durant toutes ses années d’études et sujet à de nombreuses discriminations à l’heure actuelle, Jérémy a fait de son passé une force et de sa vie un combat contre la haine et l’intolérance. Bien conscient des soucis liés à ces délits qu’il combat, le mannequin va directement à la rencontre des élèves et étudiants afin de parler de ces sujets trop souvent tabou. Aucun niveau scolaire n’est oublié, Jérémy se rend dans des établissements de l’école primaire jusqu’au lycée afin de faire de la prévention en s’appuyant sur sa propre expérience.