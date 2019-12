Tours : Les Frères Dubz en live mercredi 8 janvier, c'est la "Nouvelle Scène" France Bleu

Tours, France

Les frères Dubz, ce sont deux frangins adeptes des représentations improvisées dans les rues, au plus proche du public. Ils se nourrissent des musiques traditionnelles qui ont croisé leur chemin et dont ils ont fait leur répertoire. En résulte un voyage au sein d'une dimension imaginaire entre les Balkans et les territoires du jazz manouche.

Les Frères Dubz, c'est Raphaël Dubert à la guitare et au tzouras, et Sylvain Dubert à la guitare et mélodica.

En trois ans, ils ont effectué une centaine de concerts, au cours desquels ils ont emporté avec eux des milliers de curieux de tous âges, vendant ainsi plus de 1000 exemplaires de « Tsalaïka », leur premier EP auto-produit.

C’est avec « Mauvaise Herbe » en poche, leur premier album, qu’ils repartent sur les routes maintenant accompagnés d’une section rythmique explosive (contrebasse et percussion). Ce sera alors l’occasion pour eux de vous livrer ce qu’ils ont de plus précieux : leur musique et leur imagination…