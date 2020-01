Tours : Les Frères Dubz en live mercredi 8 janvier, c'est la "Nouvelle Scène" France Bleu Touraine

Tours, France

Les Frères Dubz, c'est Raphaël Dubert à la guitare et au tzouras, et Sylvain Dubert à la guitare et mélodica. Ils vous ont fait voyager ce mercredi 8 janvier au Cubrik. Voici leur set en video :

En trois ans, ils ont effectué une centaine de concerts, au cours desquels ils ont emporté avec eux des milliers de curieux de tous âges, vendant ainsi plus de 1000 exemplaires de « Tsalaïka », leur premier EP auto-produit.

C’est avec « Mauvaise Herbe » en poche, leur premier album, qu’ils repartent sur les routes maintenant accompagnés d’une section rythmique explosive (contrebasse et percussion). Ils vous livrent ce qu’ils ont de plus précieux : leur musique et leur imagination…

L'intégralité de leur set Live est à ré-écouter ici :

Les Frères Dubz - Chyrto Copier

Les Frères Dubz - Rumba Copier

Les Frères Dubz - Tsalaïka Copier

Les Frères Dubz - Kasap Copier

Les Frères Dubz - Errance Copier

Les Frères Dubz - Ajdovaro Copier

Les Frères Dubz - Kodamas Copier

Les Frères Dubz - Yaya Copier

Les Frères Dubz - Compo 68 Copier

Les Frères Dubz - Serviko Copier