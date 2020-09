Tours : MAXIME LE FORESTIER au Palais des Congrès le jeudi 24 septembre 2020

Presque six ans après Le Cadeau, Maxime Le Forestier revient avec un nouvel album, "Paraître ou ne pas être". Une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques – une moisson riche et limpide, avec son élégance coutumière et sa chaleur consolante.

Dix chansons qui apparaissent dès maintenant dans une forme très proche de celle qu’elles auront sur scène. Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes orchestraux. Pas trop de paraître.

Maxime Le Forestier le jeudi 24 septembre au Palais des Congrès de Tours

Places assises numérotées à partir de 39 €