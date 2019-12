Tours : Monsieur Sable en live mercredi 4 novembre, c'est la "Nouvelle Scène" France Bleu

Tours, France

Les chansons de Monsieur Sable sont des parenthèses. Les mots dispersés dans la mélodie nous filent sous les doigts, on en ramène chez soi, on en retrouve sous l’oreiller, dans les fenêtres, partout où les songes font jouer leurs rouages. Les objets et les lieux nous entrainent en rêverie, ainsi qu’un somnambule qui se pense immobile, on oublie la pendule, on butine l’inutile. La voix élevée à Chet Baker et Jeff Buckley est en constant dialogue avec la guitare électrique sans artifice.

L’univers de Monsieur Sable s’épanche dans des couleurs folk et des pulsations venues du swing. Monsieur Sable se produit en solo, en trio ou en septet.

Le premier EP éponyme portent des arrangements pour cuivre qui agrandissent encore l’univers déployé sur scène.