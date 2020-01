Tours : Ne manquez pas Mika le lundi 27 janvier au Palais des Congrès.

« La musique change les couleurs de mon âme. Grâce à la musique, je peux devenir bleu, jaune, vert violet. C’est beau d’être de toutes les couleurs. Et si quelqu’un ne veut pas accepter toutes les couleurs du monde et pense qu’une couleur est meilleure et qu’elle devrait avoir plus de droits qu’une autre et qu’un arc-en-ciel est dangereux parce qu’il représente toutes les couleurs, c’est dommage pour lui, qu’il reste sans musique ! »