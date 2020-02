Tours : SAAN en live mercredi 4 mars, c'est la "Nouvelle Scène" France Bleu Touraine et Le Prog!

Entre chanson française et Hip-Hop, venez découvrir la musique de SAAN au Cubrik dès 18h30.

Auteur, compositeur, beatmaker... Saan est de cette génération qui sait tout faire, celle qui a sondée internet pour se nourrir du meilleur. Ce jeune producteur a déjà 2 albums à son actif et pas moins de 280 titres dans son disque dur. Avec sa voix atypique, le tourangeau nous emmène où bon lui semble, des tubes trap façon Post Malone jusqu'aux ballades sensibles inspirées par Cabrel. À la manière d'un Lomepal, Saan dessine ce que devient le rap aujourd’hui : une nouvelle pop qui ne fixe pas de limites.

Avec ses nombreuses collaborations, ses clips tournés en auto-production, ses photos soignées, Saan est prêt à conquérir internet. Mais pas seulement. Le multi-instrumentiste a déjà donné 19 concerts en moins d’un an et demi. Il s’apprête à défendre sur scène un nouvel EP prévu pour avril de cette année. Un disque qui sortira des sentiers battus du rap. Définitivement, Saan est tourné vers l’avenir.

SAAN sera en concert Live au CUBRIK pour France Bleu Touraine et Le Prog! ce mercredi 4 mars dès 18h, 15 Rue du Change. Et on vous attend nombreux !