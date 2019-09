Tours : Samedi 7 septembre, devenez le prochain grand Maestro de "N'oubliez pas les paroles!"

Vous avez un joli brin de voix et une bonne mémoire?.. Samedi 07 septembre, le casting de l'émission télé "N'oubliez pas les paroles!" s'arrête à Tours. L'occasion de vous sélectionner et, qui sait, devenir bientôt le nouveau grand Maestro du programme de France 2.

Tours, Indre-et-Loire, France

Une première à Tours

Les sélections de "N'oubliez pas les paroles!" ont lieu toute l'année et dans toute la France. Mais samedi, ce sera la première fois que l'équipe casting de l'émission s'installera à Tours. Le lieu exact ne sera dévoilé qu'aux candidats retenus pour y participer. Pour cela, les chanteurs amateurs doivent passer une présélection par téléphone. Au 01 49 17 84 20, il leur est en effet demandé de pousser la chansonnette au bout du fil.

Alors? aurez-vous un assez joli brin de voix et suffisamment de mémoire pour vous sélectionner et rejoindre Nagui sur le plateau de l'émission?

Des candidats triés sur le volet

"N'oubliez pas les paroles!" ce sont presque 650 candidats chaque année et des gains allant de 1 000 à 410 000€. La sélection se fait sur des critères identiques dans toute la France. Une fois le sésame téléphonique décroché, les candidats se retrouvent sur le lieu du casting (Samedi 07 septembre à Tours). La sélection se déroule alors en trois étapes:

- Une étape écrite, avec un test de paroles de chansons francophones à compléter

- Une étape chantée ou chacun interprète, devant le jury et les autres candidats, une chanson dynamique

- Une étape filmée où les candidats se présentent et chantent. La vidéo sera ensuite visionnée par le directeur de casting.

Une fois retenus, les candidats recevront des dates de tournage et seront convoqués selon leur disponibilité. Alors Samedi, à vous de chanter... et de briller!