Tours : STACHE en live mercredi 5 février, c'est la "Nouvelle Scène" France Bleu Touraine et Le Prog!

Tours, France

Stache c’est Antoine Combémorel et David Caillaud. Ils sont tous les deux auteurs et compositeurs. Et on a littéralement craqué sur leur musique ! Comment se sont-ils rencontrés ? Dans la salle d'attente du médecin. Drôle d'endroit pour une rencontre...

Amour, addiction et romance : voila ce qui fait inspire STACHE. Et nous, on a craqué sur le titre "Antidote", qui figure sur leur EP du même nom.

Entre pureté et brutalité, passion et cruauté, amour et colère, Stache c’est aussi des états d’âmes, le miroir d’une jeune société insouciante qui vit la nuit, jongle entre autodestruction et amour sans lendemain.

STACHE sera en Afterwork en Live au CUBRIK le mercredi 5 Février, avec France Bleu Touraine et Le Prog!, et on à hâte de vous les présenter !

Pour retrouver STACHE en streaming et téléchargement légal, c'est ICI.