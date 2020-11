Tours : STACHE sort son nouveau clip en plein confinement

Même pas peur ! Malgré la morosité ambiante, et des évènements culturels reportés ou annulés en Touraine, STACHE a lui décidé de maintenir la sortie du single et du clip "L'Egoïste".

STACHE, c'est lui : Antoine Combémorel. Mais dans le projet musical, il y a aussi David Caillaud et Kevin Descourty. Miroir d'une jeunesse insouciante, il jongle très librement entre pureté et brutalité, entre amour et colère. Et c'est encore plus vrai dans ce nouveau single baptisé "L'Egoïste".

Le clip "L’égoïste", est réalisé par Victor Denay. Il se veut frontal et brut. Lumière sur le quotidien sombre et lancinant d’un personnage indécis. Quand la routine se bouscule à la pureté des sentiments, quand la vie devient un labyrinthe sans issue.

"Un morceau de transition", nous confie STACHE, entre l'ancien EP (ndlr :Antidote, à écouter ici) et un nouvel EP à venir pour février. On a hâte, et bien sûr, France Bleu Touraine vous le fera découvrir et écouter.

Clip réalisé par Victor Denay / Assistant à la mise en scène : Arthur Mercier / Actrice : Mélina Rosier

Paroles : Antoine Combémorel / Musique : David Caillaud / Mixage : David Caillaud Mastering : Kévin Descourty

