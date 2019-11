Tours : STOMP, le spectacle culte pendant deux jours, les 17 et 18 décembre 2019.

Avec plus de 15 millions de spectateurs dans le monde c’est le spectacle évènement de cette fin d’année à Tours. Les 17 et 18 décembre 2019, les comédiens, danseurs et percussionnistes de ce show époustouflant seront sur la scène du Palais des Congrès de Tours.