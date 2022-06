Tours : un marché gourmand et un bal populaire avec HK le 1er juillet pour promouvoir les circuits courts

France Bleu Touraine et Prog organisent un marché gourmand accompagné d'un bal populaire le 1er juillet 2022 aux anciennes casernes Beaumont-Chauveau à Tours, futur tiers-lieu. Le concert de HK viendra clôturer cet événement dédié à la promotion du second volume du guide des circuits courts.

France Bleu Touraine et Prog éditent, depuis l'an passé, un guide Circuits Courts dédié aux producteurs et artisans locaux. Ce guide permet de retrouver les contacts des producteurs tourangeaux mis en valeur chaque matin à 7h55 par Emilie Mendoça. Dans ce cadre, France Bleu Touraine et Prog organisent un marché gourmand accompagné d'un bal populaire le 1er juillet 2022.

Cet événement a pour but de valoriser les marchés artisanaux et locaux et de rapprocher les producteurs des consommateurs autour d'un moment de partage festif. Ils pourront proposer leurs produits et les faire déguster.

Cet événement se déroulera de 16h à 21h aux anciennes casernes Beaumont-Chauveau, tiers-lieu en construction ouvert aux initiatives créatives, solidaires et écologiques.

Pour clôturer cette journée, l'artiste HK se produira sur scène de 19h à 20h30 pour un grand bal populaire. Chanteur engagé, il a su fédérer avec des titres comme "danser encore" ou "on lâche rien". En tournée dans les festivals et dans les fermes, c'est un plaisir de l'accueillir sur des valeurs communes.