Tours : VITAA & SLIMANE en concert au Palais des congrès mercredi 25 mars 2020

Vitaa sort plusieurs albums studios : À Fleur de toi (2007), Celle que je vois (2009), Ici et maintenant (2013), La même (2015) et J4M (2017); et connaît plusieurs succès en collaboration avec d’autres artistes dont Maître Gims, Jul, Claudio Capéo, Stromae et Slimane. Entre 2018 et 2019, elle est l'une des quatre coaches de The Voice Belgique et The Voice Kids Belgique aux côtés de Slimane justement.

Slimane remporte la cinquième saison de « The Voice » avant de sortir en juillet 2016 son premier album. En 2020, aux Victoires de la musique, il remporte avec Vitaa, le trophée de la meilleure chanson originale.

Vitaa & Slimane au Palais des congrès de Tours mercredi 25 mars à 20h